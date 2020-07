Jugendliche gestalten Treffpunkt in Rum mit Graffiti

Rum – Das „Sport- und BewegungszentRum“ in Rum und der dortige Skatepark werden von Jugendlichen regelmäßig zum Skaten oder Freundetreffen genutzt. Auch die Mobile Jugendarbeit JAM in Rum ist hier verortet. Um den Platz bunter zu gestalten, wurde dieser im Rahmen von zwei Graffitiworkshops in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rum und JAM von den Jugendlichen mit Graffiti verschönert.