Achenseebahn: Ohne Bahnbetrieb kein Sanierungskonzept

Mit dabei der Schweizer Hans Hug, der einst Werkstättendienstleiter bei der Appenzellerbahn war und die nun am Jenbacher Abstellgleis stehenden Garnituren vor rund 40 Jahren für die Appenzellerbahn gekauft hatte. Was damit jetzt passieren wird? „Wir haben weltweit vergeblich versucht, die Triebwagen zu verkaufen. Aber sie sind nicht barrierefrei, daran scheitert es“, erklärt Achenseebahn-Direktor Martin Uhlig. Daher entnehme man nun, was man veräußern könne. Warum der nicht barrierefreie Zug dann überhaupt angekauft wurde? „Damals war vieles noch anders. Der Ankauf war verständlich, aber ungeschickt, da die Rechnung ohne den Wirt gemacht wurde“, meint Uhlig. Den Steuerwagen wolle man behalten – als Interventionszug, falls eine Lok havariere. Bis auf Weiteres wird das nicht passieren, bekanntlich wurde der Bahnbetrieb eingestellt. „Daher haben wir auch das Sanierungsprogramm des Konkurses zurückgezogen, nicht aber jenes, das die technische Sanierung betrifft“, stellt Uhlig klar. Und der Rechtsvertreter der Bahn, Christian Winder, ergänzt: „Die Schulden sind nur zahlbar, wenn die wirtschaftliche Grundlage da ist.“ Ohne Bahnbetrieb könne man den Gläubigern nicht darstellen, dass die Schulden bezahlbar seien. „Daher warten wir, bis die Umstände geklärt sind, und schauen, ob dann ein neues finanzielles Sanierungskonzept eingebracht wird“, sagt Winder.