Leben in der NBA-“Bubble“ laut Pöltl „relativ simpel“

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs befinden sich aktuell wie 21 weitere Teams der National Basketball Association (NBA) in der abgeschotteten Welt des Walt Disney World Resorts in Orlando. Der Wiener hat sich inzwischen an das „relativ simple“ Leben in der „Bubble“ gewöhnt. „Ich verbringe die meiste Zeit im Training oder im Hotelzimmer“, berichtete Pöltl in einer Aussendung am Montag.