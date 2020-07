Corona-Hilfe: Reuttes Gutscheinaktion droht zum Flop zu werden

Bürgermeister Alois Oberer war am 18. Juni bei der Beschlussfassung durch den Gemeinderat noch guter Dinge und meinte voller Enthusiasmus: „Jetzt können wir uns selbst gratulieren. Wir werden 70.000 dieser Gutscheine, welche in den Reuttener Betrieben bis 31. Oktober eingelöst werden können, auflegen. Damit wollen wir einen Kaufkrafteffekt von 700.000 Euro erzielen.“

Bürgermeister Alois Oberer will nicht auf den Aktionsscheinen sitzen bleiben und appelliert an die Reuttener, diese abzuholen.

Knapp drei Wochen nach dem Start der Aktion hat sich beim Reuttener Gemeindeoberhaupt aber Ernüchterung eingestellt: „Die Aktion ist entgegen all unseren Erwartungen nur sehr seicht angelaufen.“ Bis Ende vergangener Woche haben nur 300 der 7000 Reuttener das Angebot in Anspruch genommen. Das sind gerade einmal 4,2 Prozent. „Wenn das so weitergeht, sieht es nicht gut aus“, zeigt sich Oberer enttäuscht. Die Gründe für die Zurückhaltung der Bevölkerung kann Oberer nicht nachvollziehen. „Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, dass sie die Gutscheine nicht brauchen. Aber es geht auch nicht darum, dass sie die Bürger brauchen. Es soll eine Hilfe für die Betriebe in der Marktgemeinde sein und hat nichts mit dem eigenen Einkommen zu tun. Es braucht sich keiner zu gut sein, die Gutscheine abzuholen. Die sind nicht für soziale Härtefälle gedacht. Sie sollen die Kaufkraft stärken. Und auch wenn man sie selbst nicht einlösen will – man kann sie auch weitergeben“, appelliert Oberer an die Bevölkerung.