Fuchs biss zwei schlafende Hotelgäste in Kärnten

Ein Fuchs hat sich in der Nacht auf Montag in einem Hotel in Hermagor in zwei Zimmer geschlichen und die dort schlafenden Gäste gebissen. Wie die Polizei mitteilte, wurden ein 51-jähriger Mann und sein zehn Jahre alter Bub leicht verletzt. Das Tier war über offenstehende Balkontüren in die Zimmer gelangt. Der Vater des Kindes konnte das Tier schließlich vertreiben.