In Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt ist am Montagnachmittag ein Tragschrauber abgestürzt. Nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner kam dabei eine Person ums Leben. Die Feuerwehr löschte an Ort und Stelle einen kleineren Flurbrand. Ob weitere Menschen bei dem Vorfall verletzt wurden, war vorerst unklar.