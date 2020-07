Verhaltener Optimismus am vierten Tag des EU-Sondergipfels

Am vierten Tag des EU-Sondergipfels in Brüssel hat vor den abendlichen Verhandlungen verhaltener Optimismus geherrscht. So hält etwa der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte einen Kompromiss für möglich. Es seien deutliche Fortschritte gemacht worden, sagte Rutte am Montag. „Es sieht hoffnungsvoller aus, als heute Nacht, als ich dachte: Es ist vorbei.“