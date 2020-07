EU-Gipfel auf Einigungskurs - Hoher Rabatt für Österreich

Der EU-Sondergipfel in Brüssel zum 1,8 Billionen schweren Finanzpaket geht offenbar in die Zielgerade. Medienberichten zufolge gibt es einen Deal beim Rechtstaatlichkeits-Kriterium. Zuvor war bereits die Verteilung des 750 Milliarden schweren Corona-Wiederaufbaufonds geklärt worden. Zudem konnte Österreich offenbar seinen EU-Budgetrabatt deutlich auf 565 Millionen Euro erhöhen.

EU-Ratspräsident Charles Michel unterbrach den Gipfel am späten Abend für eine begrenzte Anzahl „technischer Anpassungen“, wie sein Sprecher mitteilte. Damit nimmt der Gipfel weiter Kurs auf eine Einigung. Die „technischen Anpassungen“ seien als „Finetuning“ zu verstehen, hieß es in Ratskreisen. Der Text wird dann noch von den Delegationen genau überprüft. Die großen Brocken könnten damit aber gelöst sein.

Michel hatte am Montagabend einen neuen Kompromissvorschlag im Streit um die EU-Finanzen vorgelegt. Der EU-Aufbaufonds soll 750 Milliarden Euro schwer sein, davon sind 390 Milliarden Zuschüsse. Österreich kann zudem seinen EU-Budgetrabatt deutlich erhöhen. Der neue Vorschlag sieht für das EU-Budget von 2021 bis 2027 eine jährliche Pauschalsumme in Höhe von 565 Mio. Euro vor. Der österreichische Rabatt vervierfacht sich somit von 137 Millionen Euro in der laufenden Periode.

Der EU-Finanzrahmen für 2021 bis 2027 bleibt in Michels Kompromissvorschlag in der Höhe von 1,074,3 Milliarden Euro in Verpflichtungsermächtigungen. Diese Summe liegt etwas niedriger als Michel im Februar vor der Coronakrise vorgeschlagen hatte. Zusammen mit dem Aufbaufonds beträgt das Paket 1,8 Billionen Euro. Mit dem Aufbaufonds nimmt die EU gemeinsam Schulden auf, diese sollen bis 2058 getilgt sein. Österreich muss für den Zeitraum Haftungen in der Höhe von geschätzten 10,53 Milliarden Euro übernehmen.