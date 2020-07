„Piefke-Saga“-Fortsetzung als Stück beim Steudltenn Festival

Das Theaterfestival Steudltenn im Zillertaler Uderns feiert 10. Geburtstag. Zum Geburtstagsfest am 25. Juli haben sich Unternehmer Heini Staudinger und Autor Felix Mitterer angesagt. Letzterer ist auch mit einer Lesung aus dem Roman „Keiner von Euch“ und einer Aufführung von „Mein Ungeheuer“ Teil des Festivals. Und er hat versprochen, für das Steudltenn eine „Piefke-Saga“-Fortsetzung zu schreiben.

Die Ereignisse rund um den Corona-Hotspot Ischgl haben Mitterer ja motiviert, eine Fortsetzung des umstrittenen vierteiligen Fernsehklassikers der frühen 1990er zu schreiben. Im März 2021 soll die neue Folge mit dem alten Team gedreht werden. Im Zillertal soll eine Bühnenversion uraufgeführt werden.

„Er sagt, es wird aber nicht einfach eine Theaterfassung, sondern etwas ganz anderes“, erzählt Festival-Gründer und -Leiter Hakon Hirzenberger im Gespräch mit der APA. Als Spielort wäre das Hotel Lamark von Alexander Fankhauser in Hochfügen ideal. Hier, auf 1.500 Meter Seehöhe, wurden im Rahmen des Festivals bereits einige Mitterer-Stücke aufgeführt.

Dass es von 25. Juli bis 9. Oktober überhaupt ein zehntes Festival gibt, gleicht einem zweifachen Wunder. Zum einen wurde die Jubiläumsedition, die eigentlich schon im April starten hätte sollen, mitten in den Proben vom Corona-Shutdown erwischt und hing am seidenen Faden. „Wir haben zunächst unsere Proben via Skype fortgesetzt, haben aber irgendwann allen gesagt, sie sollen nach Hause fahren“, sagt Hirzenberger. „Schließlich wird bei der Rock-Pop-Oper ‚Graceland‘ geschrien, geküsst, gesungen und geschlagen - also alles, was man derzeit auf der Bühne nicht machen soll.“

TT-ePaper gratis testen und eines von drei E-Bikes gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

Zum anderen ist es wirklich außergewöhnlich, was in den vergangenen Jahren in der kleinen Zillertaler Gemeinde passiert ist. In den zur Bühne umgebauten 700 Jahre alten Heustadl und an zahlreiche Nebenspielstätten sind seither an die 100.000 Besucher gekommen und haben über 600 Künstler gesehen. „Besonders stolz bin ich auf unsere Vielfalt, darauf, dass wir wirklich für alle Generationen etwas bieten“, sagt der 54-jährige Theatermann. „Und darauf, dass wir fast jedes Jahr eine Uraufführung machen konnten. Das ist nicht selbstverständlich!“

Die am Samstag startende Corona-Edition ist reichhaltig wie immer, aber doch anders geworden. Anders etwa, weil bei Schönwetter mitten im Feld Open Air gespielt wird. „Eine ‚Bühne unter Sternen‘ mitten in den Alpen könnte Kult sein“, meint Hirzenberger, der in Wien geboren wurde und ins Zillertal geheiratet hat, „andererseits ist das Wetter in Tirol für Opern-Air-Veranstaltungen eigentlich eine Zumutung.“ Wenn es also regnen sollte, kann ein „Schönwetterkarten“ genannter Teil der Tickets nicht in Anspruch genommen werden, der Rest begibt sich in die Scheune, wo kleine Babyelefanten aus Holz für den nötigen Abstand sorgen. Finanziell und organisatorisch eigentlich ein Fiasko, „aber es ist wichtig, die kulturelle Verantwortung wahrzunehmen“ - zumal in einem Bundesland, das in Sachen Corona für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt hat.