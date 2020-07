Tausende US-Arbeitnehmer streikten gegen Rassismus

Tausende Arbeitnehmer haben sich in den USA am Montag an einem Streik gegen Rassismus beteiligt. Beim „Strike for Black Lives“ (Streik für schwarze Leben) legten Angehörige zahlreicher Berufszweige in mehr als 200 Städten im ganzen Land zeitweise die Arbeit nieder, um ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Minderheiten zu setzen.

Laut US-Medienberichten beteiligten sich zehntausende Personen, die Organisatoren der Aktion konnten aber keine genaue Gesamtzahl der Teilnehmer nennen. Nach ihren Angaben demonstrierten in San Francisco rund 1.500 Hausmeister. Laut der „Washington Post“ streikten fast 6.000 Krankenschwestern und Pfleger aus 85 Pflegeheimen in New York, New Jersey und Connecticut. Vor dem „Trump International Hotel“ in New York forderten rund 100 Demonstranten die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs, der von der Coronakrise betroffenen Haushalten Finanzhilfen zubilligt.