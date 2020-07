Sprachentwicklung: Keine Babyhändchen am Handy

Innsbruck –Acht Uhr morgens, die Familie sitzt am Frühstückstisch beisammen – aber nicht zusammen. Denn deren Blicke sind in Smartphones vertieft. Papa sucht ein Rezept für mittags, Mama liest ihre Mails und sogar das Baby pratzelt am Tablet herum.

In so manchem Haushalt hat man den Eindruck, Kleinkinder entdecken die Welt heute virtuell statt beim Spielen mit Eltern und Geschwistern. „Das kann die kognitive und emotionale Entwicklung sowie den Spracherwerb beeinflussen“, sagt Neurowissenschafterin Jutta Mueller.

So zeigte eine Studie kanadischer Forscher, für die 900 Kinder zwischen sechs Monaten und zwei Jahren beobachtet wurden, dass das Risiko einer Sprachverzögerung schon bei 30 Minuten am Bildschirm täglich um 49 Prozent steigt. Trotzdem zählt das Wort „Handy“ zu einem der ersten, das Kinder beherrschen.

Zwischen sieben und neun Monaten werden die wesentlichen Nervenverbindungen im Gehirn verstärkt, die unwesentlichen abgebaut. So lässt sich erstmals vorhersagen, was im Leben als Nächstes eintritt. Nachdem das Kind schon Töne und Silben gelernt hat, beginnt es jetzt mit einer intuitiven Vorstufe der Grammatik.

Auch für den Wiener Sprachwissenschafter Martin Reisigl ist der Erwerb dieser körpersprachlichen Modi via App nicht möglich: „Außerdem wird er in Mitleidenschaft gezogen, wenn Eltern lieber auf ihr Smartphone schauen, als mit ihrem Kind zu kommunizieren.“ Starrt die Bezugsperson ausdruckslos auf den Bildschirm und lässt ihre Mimik einfrieren, lernen Babys, dass dieses sozial gestörte Verhalten normal ist: „Angesichts dessen verwundert es nicht, wenn Kinder verhaltensauffällig werden, sich in ein virtuelles Ersatzleben flüchten, statt sich mit Mitmenschen aktiv und anteilnehmend auszutauschen, wenn sie vorzeitig kurzsichtig werden und wegen des Bewegungsmangels an Übergewicht leiden.“