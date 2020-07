Theaterverein Stumm will Theater ins Dorfleben einbinden

Stumm –Ein Sommer ohne Theater? Das kommt für die Stummer nicht in Frage. Das bekannte Kulturfestival Stummer Schrei musste zwar auf das nächste Jahr verlegt werden, aber eine Pause will man sich deshalb trotzdem nicht gönnen. Denn die Stummer wollen nicht auf Kultur und vor allem auf ein bisschen Spaß verzichten.

Gespielt wird aber nicht im Theatersaal oder auf einer großen Bühne. Die neun Darsteller geben den Hochstandjosef in sieben verschiedenen Gasthäusern im Ort zum Besten. „Die Idee dazu hatten wir schon länger und Corona war nun ein guter Anlass, das Ganze endlich mal umzusetzen“, sagt Spielleiter Thomas Stiegler im TT-Gespräch. Mit dieser neuen Idee will man das Dorfgeschehen mehr ins Theaterleben einbinden. „Das Gasthaustheater soll etwas Familiäres sein, im kleinen Rahmen mit einem lustigen Stück für alle“, sagt Stiegler. Maximal 100 Besucher sind pro Aufführung geplant.

Gestartet wird die Gasthaustheaterrunde in Tina’s Café am See am 7. August um 20.15 Uhr. Weitere Spielorte: Nudelbar, Nester, Neumeister, Merzenklamm, Pinzger, Tipotsch. „Wir sind schon ziemlich gut gebucht“, verrät Stiegler. Reservierungen sind unter 05283-2218 möglich.