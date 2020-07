67 Prozent Minus im Juni für Tiroler Tourismus

In Summe liegt die Sommersaison (von Mai bis Oktober) nach dem ersten Drittel bei den Nächtigungen mit über 74 Prozent im Minus. Die Entwicklung für den Juli und die folgenden Monate sieht zwar besser, aber doch sehr wechselhaft aus.

In den letzten Sommersaisonen hatte die Kurve stets weiter nach oben gezeigt (im Vorjahr gab es mit 22,16 Millionen Nächtigungen den höchsten Stand seit 1992), diesmal ist ein kräftiges Minus vorprogrammiert. Besonders stark betroffen ist der Städtetourismus. In Innsbruck liegt das bisherige Minus in diesem Sommer bei 86 Prozent. (va)