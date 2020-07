Sozial- und Gesundheitssprengel Außerfern startet Tagespflege im Lechtal

Elbigenalp – Pflegende Angehörige entlasten und pflegebedürftige Menschen bestmöglich dabei unterstützen, so lang wie möglich zuhause in den eigenen vier Wänden leben zu können – mit diesem Ziel startete diese Woche die Senioren-Tagesbetreuung Lechtal. Diese wird vom Sozial- und Gesundheitssprengel Außerfern (SGS Außerfern) angeboten.

Dem trägt der SGS Außerfern Rechnung. In enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden will der SGS Außerfern diese Systemkomponente vor allem dezentral stärken. Aldrian-Holzner: „Bereits im Herbst 2018 wurde die erste Tagesbetreuungseinrichtung in Ehrwald eröffnet. Nun folgt das Lechtal und im Herbst wird auch noch die dritte Einrichtung im Tannheimer Tal an den Start gehen.“