Sieben Jahre Haft nach Missbrauch von Stieftochter

Nach dem Prozessauftakt am Montag wurde die Verhandlung gegen einen 33-jährigen Südamerikaner am Dienstag mit dessen Verurteilung abgeschlossen. Der Schöffensenat hat den Angeklagten wegen wiederholten sexuellen Missbrauchs seiner damals elfjährigen Stieftochter und einer schweren Körperverletzung zu sieben Jahren und vier Monaten Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt.

Im Mittelpunkt der Verhandlung am Dienstag stand die Mutter der Elfjährigen und Ex-Frau des Angeklagten, die in einer dreistündigen Videoaufzeichnung schwere Vorwürfe gegen den 33-Jährigen erhob. Die Einheimische schilderte die Beziehung als Martyrium. Zweimal habe ihr der Südamerikaner Zähne ausgeschlagen, einmal die Hand gebrochen, blaue Augen und Flecken waren an der Tagesordnung. Konkret erinnern konnte sich die heute 39-Jährige nur an wenige Übergriffe: „Ich habe die Verletzungen weggesperrt (verdrängt) und dachte immer, ich trage die Schuld für sein Verhalten.“ „Weggesperrt“ hat die Mutter auch die Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs, die die Tochter gegen den Stiefvater erhob. „Ich hab ihr geglaubt, konnte ihr aber nicht glauben, weil ich die Ehe nicht zerstören wollte“, schilderte sie im Video. Der Angeklagte zeigte keine Einsicht. Er sei das Opfer, verführt von der Elfjährigen, die später von der Mutter aufgehetzt worden sei. Der Schöffensenat glaubte der Stieftochter (heute 17), was zur Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs führte. Die Anschuldigungen der Mutter wurden als nicht ausreichend erwiesen bewertet. Nur den Handbruch lastete das Gericht dem Angeklagten an. Vom Vorwurf der Misshandlung seines Sohnes (12) wurde de Südamerikaner freigesprochen.