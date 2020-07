Starfotograf Helmut Newton: Ein Provokateur mit Stil

Dieses kannte ein Hauptthema: den weiblichen Körper, mehr oder weniger verhüllt, oft in Schwarz-Weiß, raffiniert mit Licht und Schatten spielend, provokant und hocherotisch. Da konnte so ein halbnackter Body schon einmal im Schlund eines Deko-Krokodils verschwinden. Oder Model Nadja Auermann räkelte sich mit einem (nur fast echten) Schwan auf dem Bett, was Moralwächter glatt in die Nähe von sodomitischer Anbahnung rückten.

Auermann ist nur eine der namhaften Interviewpartnerinnen, die Regisseur Gero von Boehm für die Jubiläums-Doku „Helmut Newton – The Bad and the Beautiful“ vor die Kamera geholt hat. 100 Jahre ist es nämlich her, dass Newton als Helmut Neustädter in Berlin geboren wurde.