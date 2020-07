Erinnerung an nie gebautes Festspielhaus in Hellbrunn

Mehr als 200 eingeschlagene Vermessungspflöcke und 20 „Platzanweiser“ erinnern im Schlosspark von Hellbrunn und im Nashorngehege des angrenzenden Tiergartens in Salzburg an ein in den Jahren 1920 bis 1922 geplantes, aber nie gebautes Festspielhaus. Die künstlerische Intervention wurde im Rahmen des Kunstprojekts der Salzburger Festspiele „Der Traum von einem Feentempel“ am Dienstag präsentiert.