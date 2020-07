Ergebnis der Parlamentswahl in Syrien verzögert sich

Nach der Parlamentswahl in Syrien ist am Montag in fünf Wahllokalen die Wahl wiederholt worden. Die Menschen waren aufgerufen, erneut ihre Stimmen abzugeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Das endgültige Ergebnis des Urnengangs vom Sonntag verzögerte sich dadurch, die Stimmen wurden am Dienstag noch ausgezählt.