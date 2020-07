Wickie, Biene Maja, Heidi und Co: Alte Helden in neuen Zeiten

Hey, hey, Wickie, hey, Wickie hey, zieh fest das Segel an. Hey, hey, Wickie, die Wickinger sind hart am Winde dran! Na? Noch ein Ohrwurm gefällig? Es sind Lieder wie diese, an die man sich noch Jahre später Zeile für Zeile erinnern kann. Schließlich sind wir mit ihnen aufgewachsen. Und ein Blick ins Fernsehprogramm beruhigt: Von Wickie über Heidi bis hin zur Biene Maja mit ihrem gefräßigen und stets müden Freund Willi – sie sind alle noch da. Schaltet man um zum Kindersender, huscht da eine ganz andere Heidi als in den Erinnerungen über die Schweizer Almwiesen oberhalb des fiktiven Ortes Dörfli.