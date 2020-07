Sudans Ex-Machthaber Bashir wegen Putsches vor Gericht

Im Sudan hat am Dienstag der Prozess gegen den langjährigen Machthaber Omar al-Bashir wegen des Militärputsches begonnen, der ihn vor mehr als 30 Jahren an die Macht gebracht hatte. Dem im vergangenen Jahr nach monatelangen Protesten der Bevölkerung gestürzten autokratischen Herrscher droht wegen Angriffs auf die verfassungsmäßige Ordnung die Todesstrafe.

Der 76-Jährige schwieg während des nur eine Stunde dauernden Prozessauftakts. Al-Baschir ist bereits in Haft, nachdem er im Dezember wegen Korruption zu zwei Jahren Freiheitsentzug verurteilt wurde. In dem am Dienstag eröffneten Prozess wird ihm nun vorgeworfen, 1989 mit Hilfe des Militärs die damalige demokratisch gewählte Regierung von Ministerpräsident Sadek al-Mahdi gestürzt zu haben.