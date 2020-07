Informationsoffensive für Wanderer auf Almen geplant

Die Lage auf Österreichs Almen ist angesichts steigender Besucherzahlen, diverser gefährlicher Internet-Challenges und zunehmender Vermüllung angespannt. Um den Aufenthalt angenehm und sicher zu halten, kündigte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz eine Informationsoffensive an. Die Eigenverantwortung der Besucher soll dabei betont werden.

„Heuer heißt es für viele ‚Almen statt Palmen‘. Das freut uns, nur gibt es leider auch vermehrt Zwischenfälle, die uns mit Sorge erfüllen“, sagte Köstinger. So würden viele gefährliche Situationen im Umgang mit Hunden und Mutterkühen auftreten. An neuralgischen Punkten würden zudem derartig viele Wanderer unterwegs sein, dass Kuhherden in Unruhe versetzt werden. Manche Besucher lassen Müll zurück, der wiederum für Wild- und Weidetiere gefährlich sein kann. Aber auch TikTok-Challenges, im Zuge derer Kühe erschreckt oder Kinder auf Kälber gesetzt werden, „haben die Almwirtschaft mehrere Wochen verunsichert“, so die Landwirtschaftsministerin.