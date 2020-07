TSD: Opposition fordert Rücktritt nach „Systemversagen“

„Entweder die TSD-Verantwortlichen haben bewusst Fehlinformationen verbreitet oder niemand hat wirklich eine Ahnung davon, was tatsächlich vor sich gegangen ist. Beides ist völlig inakzeptabel", stimmt auch SPÖ-Chef Georg Dornauer in den Chor der Kritiker ein. Er wurde nicht zur gemeinsamen Oppositionsschelte eingeladen.

Oberhofer und Sint schließen auch den Aufsichtsrat in ihre Abrechnung mit ein. „Die Kontrolle hat völlig versagt." Sint sprach von einem Systemversagen, schon einmal seien die TSD bei einer Lohnprüfung zu einer Gehaltsnachzahlung verurteilt worden. „Die Misswirtschaft bestätigt sich." Oberhofer ärgerte sich, dass nach Ende des Untersuchungsauschusses jetzt immer mehr Fakten ans Licht kommen würden, „die man uns vorenthalten hat. Fischer hat das Sicherheitsbudget um 50 Prozent gekürzt, dafür seien dann Asylwerber als Hilfskräfte herangezogen und um drei Euro die Stunde ausgenützt worden.

Fuchsteufelswild ist Markus Abwerzger. Er verweist auf zwei Landtagsanfragen, „in denen Fischer nicht die Wahrheit gesagt hat". Außerdem sei in einer Mail vom September 2018 ausdrücklich darauf Bezug genommen worden, „dass Asylwerber für den Sicherheitsbereich gesucht werden".

Er werde jedenfalls die Mail an die Finanzpolizei weiterleiten, kündigt Abwerzger an. Er spricht auch die Sicherheitsfrage an.