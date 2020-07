Schrems kann Kritik an Corona-App nicht ganz nachvollziehen

Datenschützer Max Schrems kann die Kritik an der Corona-App des Roten Kreuzes nicht ganz nachvollziehen. „Ich glaube, dass bei der öffentlichen Debatte die Suppe etwas versalzen war“, sagte er in einer Online-Veranstaltung am Dienstag. Er bezog sich vor allem auf „gewisse politische Gruppen, die einfach dagegen waren“. Ein Problem könnte sein, dass man mit der App zu schnell dran gewesen sei.