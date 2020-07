Kein Nobelbankett in Stockholm in diesem Jahr

Das traditionelle Bankett zu Ehren der Nobelpreisträger in Stockholm fällt in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Die Bekanntgabe der Preisträger finde dagegen wie üblich im Oktober statt. Das Nobelbankett wird traditionell am Todestag vom Preisstifter Alfred Nobel, dem 10. Dezember, im Rathaus von Stockholm abgehalten. Normalerweise nehmen mehr als 1.000 geladene Gäste daran teil.

„Es gibt zwei Probleme: Man kann so viele Menschen nicht eng nebeneinander versammeln. Und es ist unklar, ob die Leute in dem Maße nach Schweden reisen können, wie sie wollen“, sagte der scheidende Direktor der Nobelstiftung, Lars Heikensten, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“.