Neun Tote bei Absturz von Militärhubschrauber in Kolumbien

Beim Absturz eines Militärhelikopters im Süden Kolumbiens sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten kolumbianische Medien unter Berufung auf das Militär am Dienstagabend (Ortszeit). Demnach wurden sechs Insassen in einer ländlichen Gegend des Department Guaviare verletzt geborgen, wo der Helikopter in einen Fluss gestürzt war. Zwei weitere wurden noch vermisst.