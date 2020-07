Neue Trails durch den Mühlwald ab Samstag

Zöblen – Speziell unter den Rennradfahrern ist das Tannheimer Tal längst ein Begriff. 22 Touren mit insgesamt 2500 Kilometern Streckenlänge stehen zur Auswahl. Ein eigenes Booklet mit Kartenmaterial hilft bei der Orientierung. Saison-Highlight ist ohne Zweifel der Rad-Marathon, bei dem jährlich rund 2000 Radsportler an den Start gehen. Aber auch dem Mountainbike-Trend kann und will man sich im Hochtal nicht entziehen. Im Gegenteil: Zwischen Jungholz und Nesselwängle gibt es inzwischen 15 offizielle Bike-Strecken, die vom Land Tirol freigegeben und einheitlich beschildert worden sind. Außerdem ist das Tannheimer Tal Ausgangspunkt für die neu konzipierte Strecke „Bike Trail Tirol“. Die große Rundtour mit über 800 Kilometern und die vielen Verbindungsetappen mit weiteren 500 Kilometern sind so angelegt, dass die Biker sich ihre persönliche Strecke selbst zusammenstellen können.