Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern: „Kennen, was man schützt“

An jährlichen „Tagen der Artenvielfalt“ erkunden Wissenschafter jeweils in einem festgelegten Abschnitt die vorhandene Tier- und Pflanzenwelt. Die anschließende wissenschaftliche Dokumentation erfolgt in einer Datenbank des Hauses der Natur in Salzburg. Vor wenigen Tagen waren 70 Fachleute aus ganz Österreich und Deutschland im Umbaltal bei Prägraten in Osttirol. Die Zahl von rund 350.000 Einzeldatensätzen in der Datenbank wird also erneut wachsen.