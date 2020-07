Berg- und Skiführer starten Image-Kampagne gegen „Schwarzführer“

Hintergrund der Kampagne ist die Tatsache, dass es im Gebirge immer wieder zu skurrilen, aber auch gefährlichen Situationen mit so genannten „geführten“ Gruppen besonders an den Hotspots wie zum Beispiel am Großglockner kommt. „Wir setzen auf eine positive Aufklärung der Kunden und möchten damit auch so genannten ‚Schwarzführern‘ ein Zeichen setzen“, sagt Walter Zörer, 1. Vorsitzender des Verbandes. Der Kunde habe das Recht auf Information, ob der Bergführer wirklich geprüft und berechtigt ist, gewerblich tätig zu sein. Erkennbar ist das laut Zörer am Bergführerabzeichen und dem offiziellen Ausweis, den jeder Bergführer mitzuführen hat.