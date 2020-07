Gedrückte Stimmung in Wattens: „Müssen weiter um unsere Jobs bangen“

Wattens – Die Mitarbeiterparkplätze bei Swarovski sind halb leer. Das Drehkreuz beim Eingang steht still. Selbst beim Schichtwechsel begegnet man nur wenigen Arbeitskräften. „Aufgrund der Kurzarbeit ist es in der Firma wie in einer Geisterstadt geworden“, sagt eine Mitarbeiterin auf dem Weg zur Arbeit. Die Nachrichten der letzten Tage haben die ohnehin angespannte Situation noch verschlimmert.

Man habe zwar gewusst, dass Entlassungen erfolgen, und man war vorbereitet, aber dennoch treffe einen so eine Nachricht hart. „Mich hat es nicht erwischt. Meine Kurzarbeit wurde verlängert. Aber das fühlt sich seit Dienstag mehr wie eine Schonfrist an. Man weiß nicht, was dann im Herbst passiert, ob es einen da dann trifft“, sagt eine Mitarbeiterin. Sie zittere weiterhin. Die Ungewissheit macht vielen im Betrieb zu schaffen. „Es ist so bedrückend. Man will ja arbeiten. Aber man weiß nicht, wie lange man noch einen Job hat. Das Bangen geht jetzt bis Herbst weiter“, meint ein Mitarbeiter.