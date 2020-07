Baugenossenschaft Frieden: Keine Spekulation begünstigt

Innsbruck, Hall – In Hall errichtete die Frieden 2017 die in Diskussion stehenden 47 frei finanzierten Wohnungen. Einen Teil davon haben jedoch Käufer erworben, die selbst in der Immobilienbranche tätig sind. So wechselte eine 72 Quadratmeter große Wohnung mit Tiefgaragenplatz gleich zwei Mal den Besitzer. Innerhalb von zwei Jahren wurde sie um 165.000 Euro teurer, ihr Wert stieg von 285.000 Euro auf 450.000 Euro.