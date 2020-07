Corona-Verordnungen laut VfGH teilweise gesetzwidrig

Die Verordnungen zu den Corona-Ausgangsbeschränkungen und zur Geschäftsöffnung im April waren gesetzwidrig. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Mittwoch bekanntgegeben. Das Covid-19-Gesetz war hier aber verfassungskonform, so die Entscheidung. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellte eine „bürgerfreundliche Regelung“ für Bestrafte in Aussicht. Von der Opposition gab es Kritik.