Corona-Maßnahmen sollen auch gegen Grippewelle helfen

Die bestehenden Hygienemaßnahmen helfen nicht nur, das Coronavirus einzudämmen, sondern wirken auch gegen die alljährliche Grippewelle. Im Winter solle das eingelernte Verhalten gemeinsam mit einer erhöhten Influenza-Impfungsrate dafür sorgen, eine Doppelbelastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch.

Die Durchimpfungsrate bei Influenza ist „höflich formuliert äußerst gering“, meinte Anschober. Im vergangenen Jahr wurden 750.000 Influenza-Impfungen verkauft, was rund 8,5 Prozent der Bevölkerung entspricht. Das sei weit unter dem internationalen Schnitt und müsse dringend erhöht werden, so der Gesundheitsminister. Als mögliche Ursache für die Influenza-Impfmüdigkeit der Österreicher vermutete Anschober, dass wir uns schlichtweg an die jährliche Grippesaison und die damit einhergehenden „relativ vielen Todesfälle“ gewöhnt hätten. Dass es seit langem einen Impfstoff gegen Influenza gibt, werde mitunter vergessen.