Strubers Barnsley schaffte das kleine Wunder Klassenerhalt

Der vom österreichischen Trainer Gerhard Struber betreute Barnsley FC hat am Mittwoch ein Fußball-Märchen geschrieben. Die Mannschaft um die Austro-Kicker Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier und Patrick Schmidt schaffte dank eines 2:1-Sieges gegen Brentford in der 46. Runde den Klassenerhalt. Wie in der Vorrunde fiel der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit.