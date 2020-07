China startet Rakete für seine erste Landung auf dem Mars

China hat eine Rakete mit einem Raumschiff zu seiner ersten Landung auf dem Mars gestartet. Die Trägerrakete vom neuen, leistungsstarken Typ „Langer Marsch 5“ hob am Donnerstag vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Das fünf Tonnen schwere Raumschiff „Tianwen-1“ (Fragen an den Himmel) besteht aus einem Orbiter, einem Landegerät und einem Rover.