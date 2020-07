24-jährige Oberösterreicherin nach Bootsunfall gestorben

Eine 24-jährige Oberösterreicherin, die am Wochenende bei einer Bootstour auf der Salza in der Steiermark schwer verunglückt ist, war nicht mehr zu retten. Sie wurde am Mittwoch für tot erklärt. Das Klinikum Amstetten und die Polizei bestätigten der APA einen entsprechenden Bericht der „Krone“. Die junge Frau war rund 15 Minuten unter Wasser eingeklemmt gewesen.