Nationalbibliothek digitalisiert Exilzeitungen

Die Österreichische Nationalbibliothek hat 30 Exilzeitungen und -zeitschriften, von der „Arbeiter-Zeitung“ über „Der Sozialist“ und „Die Nation“ bis zum „Österrikiska Informationer“, aus den Jahren 1938 bis 1945 digitalisiert. Sie sind im digitalen Zeitungs- und Zeitschriftenlesesaal „ANNO“ kostenlos abrufbar, hieß es am Donnerstag.

Diese „unter großen Schwierigkeiten publizierten österreichischen Medien“ bieten einen Einblick in die Zeit zwischen dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Insgesamt wurden laut Nationalbibliothek etwa 450 Zeitungen und Zeitschriften zwischen 1933 und 1945 von deutschen und österreichischen Emigranten in ihren Zufluchtsländern publiziert.