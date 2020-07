51-Jähriger nach Schlangenbiss auf Intensivstation

Ein 51-jähriger Arbeiter hat am Mittwoch in Dornbirn nach dem Biss einer Schlange in seine Hand das Bewusstsein verloren. Seinen Angaben zufolge handelte es sich bei dem Reptil um eine Kreuzotter. Der 51-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht, wo er in der Intensivstation aufgenommen wurde.