IIG streift Millionen an Klimaschutzförderungen ein

Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen bei der Projektentwicklung eine immer größere Rolle. IIG-Chef Franz Danler sieht es als Aufgabe eines städtischen Unternehmens, zu einer nachhaltigen Veränderung der Gesellschaft beizutragen. „Wir treten für die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele auf lokaler und regionaler Ebene ein.“ Dieser Ansatz schützt nicht nur das Klima, sondern auch das Konto: In den vergangenen Jahren streifte die IIG vier Millionen Euro Sonderzuschüsse für ihre klimagerechte Bauweise ein. Noch einmal rund 4 Millionen Euro befinden sich derzeit in Abrechnung beziehungsweise ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Projekten.

Die Bebauung des Campagneareals mit 1000 Wohnungen im Endausbau ist eines der größten städtischen Wohnbauprojekte in der Geschichte Innsbrucks. Das Vorhaben ist für Franz Danle­r auch „ein Best-practice-Beispiel für die Schaffung von nachhaltigem und kostengünstigem Wohnraum im Passivhausstandard“. Das Areal ist langfristig als „Zero Emission Urban Region“ konzipiert. Die IIG will nämlich bis 2040 klimaneutral sein und sämtliche fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energie ersetzen. Das Baufeld eins erfüllt bereits den klimaaktiv-Planungsstandard für Siedlungen und Quartiere – die offizielle Auszeichnung durch das Umweltministerium steht coronabedingt noch aus. Beim zweiten Bauabschnitt ist ein Anteil an Holzbau vorgesehen.