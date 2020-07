Neuer Wanderweg soll Tirol und Bayern verbinden

Thiersee, Bayrischzell – Auf einem neuen Weg soll man bis 2022 zwischen Tirol und Bayern wandern können. Entlang der 60 Kilometer soll man zwischen der bayerischen Gemeinde Fischbachau und Thiersee im Tiroler Bezirk Kufstein nicht nur die Natur genießen, sondern auch Wissen vermittelt bekommen können. Verschiedene Stationen sind spielerisch Themen wie Wasser, Wald oder der Jagd gewidmet. Mittels App am Smartphone gibt es zusätzliche Informationen – etwa darüber, was seinerzeit so alles über den Ursprungpass geschmuggelt wurde. Bei etwa 1000 Höhenmetern erreicht man am Gasthof Wastler in Thiersee den höchstgelegenen Punkt der Route. Über die Berge gebe es bereits ein gutes Angebot für Sportler, im Tal stelle der Weitwanderweg aber ein neues Angebot speziell für Familien dar, sagen die Projekttreiber. Die ersten Bauabschnitte befinden sich bereits in Ausschreibung, im Herbst sollen die Bagger auffahren.