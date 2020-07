„Graue Wölfe“ in Kufstein unterwegs: VP-Klubobmann fordert Konsequenzen

Zuletzt fielen in der Region auch Motorradfahrer auf, die das Wolfs-Wappen auf ihren Jacken tragen, auch mit der Aufschrift „Anatolischer Grauer Wolf“ (Bozkurt Anadolu). Konsequenzen fordert VP-Klubobmann Jakob Wolf. Man dürfe nicht aus „falsch verstandener Toleranz heraus“ wegsehen. „Fakt ist, dass viele Anhänger der rechtsextremen türkischen Partei MHP kein Interesse an Integration haben, sondern einen kulturellen Nationalismus betreiben, sich bewusst von der Mehrheitsgesellschaft abschotten und versuchen Parallelstrukturen aufzubauen.“ Kufsteins BM Martin Krumschnabel (Die Parteilosen) fordert die Behörden auf, „das Gesetz zu vollziehen“. Man sei nach der Propaganda-Veranstaltung im städtischen Kultur Quartier im November 2018 mit dem Verfassungsschutz in ständigem Kontakt, dieser bestätigte ihm, dass es in der Region Umtriebe der Grauen Wölfe gebe. (jazz)