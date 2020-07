Für bedrohte Vögel wird im Zillertal Wald der Natur überlassen

„Das Zillertal ist österreichweit das zweite ÖBf-Revier, wo wir neben einem Nutzungskonzept auch ein auf zehn Jahre ausgelegtes Naturschutzkonzept haben. Es basiert auf den Daten einer Waldinventur, die wir hier 2019 durchgeführt haben“, informiert ÖBf-Mitarbeiterin Palmira Deißenberger. In Kooperation mit „Birdlife“ werden dabei u. a. Altholzstände für den Vogelschutz außer Nutzung gestellt. So mag das Auerwild einen „aufgeräumten“ Waldboden mit wenig Hindernissen, der Dreizehenspecht hingegen will das Gegenteil. Darauf werde Rücksicht genommen, da man die Biodiversität erhalten wolle.