Kogler distanziert sich von Kurz-Linie beim EU-Gipfel

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat sich von der Verhandlungslinie von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beim EU-Gipfel zum Corona-Wiederaufbauplan distanziert. Er hätte das ursprüngliche „Mischungsverhältnis von Zuschüssen und Krediten so belassen“, sagte Kogler am Donnerstag auf die Frage, was er beim Gipfel anders gemacht hätte.