Geschäftsführer Gerhard Schilling: „Almdudler passt Preisniveau nicht an“

Innsbruck – 2019 erst hat sich das Familienunternehmen Almdudler von Partner Coca Cola getrennt. Seither wird die Marke selbstständig geführt, was sich auch in der Corona-Krise bewährt habe, berichtet Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling. Mitte März sei erst einmal das gesamte Geschäft im Tourismus nahezu weg gewesen. Durch das Herunterfahren von Wirtschaft und Gastronomie wurden Bestellungen meist auf Kernsortimente reduziert. „Es ist gut, selbst präsent zu sein“, sagt Schilling.

Das Unternehmen habe in der Krise „seine Interessen selbst wahrgenommen“, Mai und Juni seien wirtschaftlich „noch verhalten“ gewesen, die Zahlen in der Gastronomie erholten sich derzeit aber gerade. Die Getränkebranche sei eine „sehr wettergetriebene“, ist das Wetter gut, dann werde Limonade getrunken. Auch in und auf den Bergen werde Almdudler gerne bestellt. Gerade die Zeit der Familienurlaube in den Bergen komme der Marke entgegen, sagt Schilling.