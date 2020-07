Tiroler DJ Aron Matthews startet durch

Innsbruck — Der Tiroler DJ Aron Matthews ist seit der Veröffentlichung seiner Single „Over Again" Ende Juni zu einem der gefragtesten DJs des Landes geworden. Derzeit weilt der junge Zillertaler in Wien, um mehrere Termine mit Plattenlabel, Radiostationen und TV-Sendern abzuwickeln.

📽 Video | Aron Matthews - Over Again

Der 25-Jährige freut sich über die Aufmerksamkeit rund um seinen Titel und ist erleichtert, „dass meine Musik nach jahrelanger harter Arbeit über die Landesgrenzen hinaus Beachtung findet". Gemeinsam mit seinem Manager Daniel Jelemensky (Raum15-Agentur) feilt Aron bereits seit einem Jahr an seiner Karriere. „Ohne mein Management und Manu Stix vom Ambient Studio wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin", erklärt ein rundum glücklicher Aron.

Mit „Over Again" gelang Aron Matthews in den letzten Wochen aber mehr als der landesweite Durchbruch. „Auch in Deutschland, Italien und anderen Teilen Europas entwickelt sich schön langsam ein kleiner Hype um Aron", meint Manager Daniel Jelemensky.