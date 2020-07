Mann soll im Burgenland Ehefrau und Mutter getötet haben

Ein 59-jähriger Mann soll am Mittwochabend in Strebersdorf (Bezirk Oberpullendorf) seine 64-jährige Ehefrau und seine 92-jährige Mutter getötet und anschließend Suizid begangen haben. Kurz nach 21.30 Uhr meldete er sich via Notruf bei der Polizei, gestand die Tat und kündigte seinen Suizid an, berichtete die Polizei. Beamte fanden die beiden Opfer tot im Schlafzimmer des Wohnhauses der Mutter.