Für den WWF wird in Osttirol zu viel gebaut: Kraftwerke als ewiger Zankapfel

Zugleich gibt es außerhalb der Natura-2000-Schutzgebiete einige Kraftwerksvorhaben in Osttirol, am Ausbau des Kraftwerks Schwarzach entzündeten sich zuletzt die Gemüter. Der Landesenergieversorger Tiwag plant dort eine Erweiterung mit einer zweiten Turbine. Die Naturschutzorganisation WWF beeinspruchte den positiven Bescheid, blitzte danach aber mit der Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ab. Wie auch mit der außerordentlichen Revision beim Verwaltungsgerichtshof, die abgewiesen wurde. Das ist jetzt allerdings Auslöser für eine Beschwerde bei der EU-Kommission.

Gleich sechs Kraftwerks­projekte werden an den Isel-Zubringern forciert, eines sogar direkt am Hauptfluss, kritisiert der WWF. „Aufgrund der kurzsichtigen Verfahrens- und Prüfungspraxis in Tirol“, sieht sich deshalb der WWF dazu gezwungen, eine Beschwerde an die EU-Kommission zu richten – konkret wegen der unzureichenden Umsetzung der Naturschutzziele der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. „Der Wildwuchs an Kraftwerksvorhaben in Osttirol bedroht eines der letzten großen Gletscherflusssysteme der Alpen. Die Tiroler Landesregierung muss daher seine internationalen Schutzverpflichtungen endlich ernst nehmen und den Wasserkraftausbau im Isel-Gebiet einschränken“, fordert WWF-Gewässerschutzexperte Gerhard Egger.