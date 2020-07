Kanzler-Zitat aus Puls 24-Interview geschnitten

In dem Fernsehinterview konfrontierte Moderatorin Alexandra Wachter den Kanzler unter anderem mit Kritik an seiner Rhetorik in Bezug auf die EU und an seinem Verhandlungsstil am EU-Gipfel. „Die Frage ist, warum wird über Sie so negativ gesprochen?“, sagt die Moderatorin. „Anscheinend weil wir gut verhandelt haben. Aber wenn Sie sagen, es stört Sie die Rhetorik oder -“, antwortet der Kanzler. „Mich stört gar nichts, ich habe nur zitiert.“ - „Aber Sie haben gerade gesagt, meine Rhetorik sei problematisch“, so Kurz. - „So steht es in der ‚Zeit‘, das war, was ich zitiert habe. - „Aber Sie haben ja ein eigenes Hirn. Sie müssen ja nicht -“, sagt der Kanzler daraufhin. Den Satz vollendet er nicht, da ihn die Moderatorin unterbricht.