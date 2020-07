Berichtsfrist für den SV Mattersburg läuft am Freitag ab

Der Freitag wird zum Schicksalstag für den SV Mattersburg. Bis dahin hat die Fußball-Bundesliga dem vom Bilanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg schwer angeschlagenen Verein die Frist gesetzt, um dem Lizenzausschuss seine finanzielle Situation darzulegen. Durch den Wegfall der vor der Liquidation stehenden Commerzialbank als maßgeblicher Geldgeber schaut diese aktuell düster aus.

Die Liga um ihren Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer erwartet sich vom Club „rechtsverbindliche Aussagen“. Ziel sei es, bis Anfang August Bescheid zu wissen, wie es um den SVM steht, meinte Ebenbauer. Von Vereinsseite war seit Bekanntwerden des Skandals kaum etwas zu erfahren. Noch steht auf der stillstehenden Club-Homepage: „Der SVM startet ab 11. September in die neue Bundesliga-Saison.“

Am Sonntag hatte Vereins-Vizepräsident Richard Woschitz sein Amt zurückgelegt. Er habe keine validen Informationen über den Zustand des Vereins, merkte sein Anwalt an. Der Präsident des Burgenländischen Fußballverbands, Gerhart Milletich, schätzte die Lage für den SV Mattersburg als bedrohlich ein. Es sei „unrealistisch“, dass der SVM auch künftig in der Bundesliga zu sehen sein wird, sagte Milletich. „Weil niemand da ist, der handlungsfähig ist.“

Johannes Wutzlhofer, ein vom Club angefragter Rechtsanwalt und Mitglied des Senats 1 (Straf- und Beglaubigungsausschuss) der Bundesliga, sieht die Lage offenbar ähnlich. Er teilte der APA mit, dass er die Vertretung nicht übernehmen werde. Es gebe keinen Ansprechpartner und niemanden, der einen Auftrag erteilt habe, sagte Wutzlhofer. Einer der letzten Strohhalme heißt Nedeljko Malic. Der Ex-Kapitän mit Studienabschluss und Beziehungen im Energie-Bereich soll sich aktuell auf Sponsorensuche befinden.

Für die Bundesliga ist Ines Pucher im Moment die Ansprechpartnerin. Pucher ist die Tochter von SVM-Präsident und Commerzialbank-Ex-Chef Martin Pucher und wird auch als Prokuristin der „SVM Profisport GmbH“ geführt. Für die APA war Ines Pucher nicht zu sprechen.

Der Commerzialbank Mattersburg bzw. deren Ex-Chef Pucher wird vorgeworfen, Bankbilanzen mit fingierten Krediten und Einlagen umfangreich aufgeblasen haben. Unter anderem wurden Guthaben bzw. Kontostände bei anderen Banken verbucht, die dort zumindest so aber nicht aufgeschienen sind. Außerdem sollen Kredite an Unternehmen später als Sponsoring an den Fußballclub gegangen sein.