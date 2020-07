Klagenfurt könnte gegen Horn den Aufstieg fixieren

Für Austria Klagenfurt könnte schon am Freitag der Traum wahr werden und der Stadt Klagenfurt nach zehn Jahren die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus gelingen. Gewinnen die Violetten am Freitagabend in der vorletzten Runde der 2. Liga in Amstetten (20.30 Uhr) und lässt die SV Ried gleichzeitig in Horn (live ORF Sport+) Punkte liegen, dann stehen sie vorzeitig als Meister fest.