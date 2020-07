MotoGP-Pilot Marquez darf nach Armbruch in Jerez starten

Nur zwei Tage nach seiner Operation an seinem gebrochenen Oberarm hat Motorrad-Weltmeister Marc Marquez die Starterlaubnis für das zweite Saisonrennen in der MotoGP am Sonntag in Jerez erhalten. Der Spanier wurde am Donnerstag nach einer Untersuchung vom medizinischen Team der MotoGP für tauglich erklärt. „Fit zum Fahren“, twitterte sein Honda-Team.